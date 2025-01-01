Menu
Awards and nominations of Valerie Faris

Valerie Faris
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
David Lean Award for Direction
Nominee
