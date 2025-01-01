Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dan Scanlon Awards

Awards and nominations of Dan Scanlon

Dan Scanlon
Awards and nominations of Dan Scanlon
Academy Awards, USA 2021 Academy Awards, USA 2021
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Animated Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more