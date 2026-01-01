Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ricky Tognazzi Awards

Awards and nominations of Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi
Awards and nominations of Ricky Tognazzi
Cannes Film Festival 1993 Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1996 Berlin International Film Festival 1996
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1991 Berlin International Film Festival 1991
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more