Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Ricky Tognazzi
Awards
Awards and nominations of Ricky Tognazzi
Ricky Tognazzi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ricky Tognazzi
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2011
Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1996
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1991
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree