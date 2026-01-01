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Kinoafisha Persons Jay Chandrasekhar Awards

Awards and nominations of Jay Chandrasekhar

Jay Chandrasekhar
Awards and nominations of Jay Chandrasekhar
Razzie Awards 2006 Razzie Awards 2006
Worst Director
Nominee
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