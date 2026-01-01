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Kinoafisha
Persons
Steven Knight
Awards
Awards and nominations of Steven Knight
Steven Knight
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Awards
Awards and nominations of Steven Knight
Academy Awards, USA 2004
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
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