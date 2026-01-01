Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Steven Knight Awards

Awards and nominations of Steven Knight

Steven Knight
Awards and nominations of Steven Knight
Academy Awards, USA 2004 Academy Awards, USA 2004
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more