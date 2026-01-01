Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Martin Berkeley Martin Berkeley
Kinoafisha Persons Martin Berkeley

Martin Berkeley

Martin Berkeley

Date of Birth
28 June 1898
Age
64 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
7 September 1962
Occupation
Director

Popular Films

Green Grass of Wyoming 6.1
Green Grass of Wyoming (1948)
Bulldog Drummond in Africa 6.0
Bulldog Drummond in Africa (1938)

Filmography

Genre
Year
Green Grass of Wyoming 6.1
Green Grass of Wyoming Green Grass of Wyoming
Western, Drama, Family 1948, USA
Bulldog Drummond in Africa 6
Bulldog Drummond in Africa Bulldog Drummond in Africa
Adventure, Crime, Mystery 1938, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more