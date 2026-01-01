Menu
Martin Berkeley




Date of Birth
28 June 1898
Age
64 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
7 September 1962
Occupation
Director
6.1
Green Grass of Wyoming
Green Grass of Wyoming
Western, Drama, Family
1948, USA
6
Bulldog Drummond in Africa
Bulldog Drummond in Africa
Adventure, Crime, Mystery
1938, USA
