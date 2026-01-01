Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартин Беркли Martin Berkeley
Киноафиша Персоны Мартин Беркли

Мартин Беркли

Martin Berkeley

Дата рождения
28 июня 1898
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
7 сентября 1962
Карьера
Режиссер

Популярные фильмы

Зеленая трава Вайоминга 6.1
Зеленая трава Вайоминга (1948)
Бульдог Драммонд в Африке 6.0
Бульдог Драммонд в Африке (1938)

Фильмография Мартин Беркли

Жанр
Год
Зеленая трава Вайоминга 6.1
Зеленая трава Вайоминга Green Grass of Wyoming
вестерн, драма, семейный 1948, США
Бульдог Драммонд в Африке 6
Бульдог Драммонд в Африке Bulldog Drummond in Africa
приключения, криминал, мистика 1938, США
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше