Мартин Беркли
Martin Berkeley
Мартин Беркли
Мартин Беркли
Martin Berkeley
Дата рождения
28 июня 1898
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
7 сентября 1962
Карьера
Режиссер
6.1
Зеленая трава Вайоминга
(1948)
6.0
Бульдог Драммонд в Африке
(1938)
6.1
Зеленая трава Вайоминга
Green Grass of Wyoming
вестерн, драма, семейный
1948, США
6
Бульдог Драммонд в Африке
Bulldog Drummond in Africa
приключения, криминал, мистика
1938, США
