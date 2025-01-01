Menu
Lia Williams
Awards and nominations of Lia Williams
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best British Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Best Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
