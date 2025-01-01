Menu
Heitor Dhalia Awards

Awards and nominations of Heitor Dhalia

Heitor Dhalia
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2007 Sundance Film Festival 2007
World Cinema - Dramatic
Nominee
Moscow International Film Festival 2004 Moscow International Film Festival 2004
Russian Film Critics Award - Special Mention
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2023 Tallinn Black Nights Film Festival 2023
Best Film in Critics' Picks Competition
Nominee
