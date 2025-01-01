Menu
Awards
Awards and nominations of Heitor Dhalia
Awards and nominations of Heitor Dhalia
Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2007
World Cinema - Dramatic
Nominee
Moscow International Film Festival 2004
Russian Film Critics Award - Special Mention
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2023
Best Film in Critics' Picks Competition
Nominee
