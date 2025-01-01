Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Aleksandr Lungin Awards

Awards and nominations of Aleksandr Lungin

Awards and nominations of Aleksandr Lungin
Sochi Open Russian Film Festival 2019 Sochi Open Russian Film Festival 2019
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more