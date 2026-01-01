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Lyman Ward
Lyman Ward
Kinoafisha
Persons
Lyman Ward
Lyman Ward
Lyman Ward
Date of Birth
21 June 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Horror actor
,
Thriller hero
,
Comedy actor
Popular Films
7.8
Ferris Bueller's Day Off
(1986)
7.2
Murder, She Wrote
(1984)
5.4
A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge
(1985)
Filmography
5.4
Sleepwalkers
Sleepwalkers
Horror, Thriller
1992, USA
7.8
Ferris Bueller's Day Off
Ferris Bueller's Day Off
Comedy
1986, USA
5.4
A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge
Horror
1985, Great Britain / USA
7.2
Murder, She Wrote
Crime, Detective
1984, USA
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