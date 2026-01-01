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Lyman Ward Lyman Ward
Kinoafisha Persons Lyman Ward

Lyman Ward

Lyman Ward

Date of Birth
21 June 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Horror actor, Thriller hero, Comedy actor

Popular Films

Ferris Bueller's Day Off 7.8
Ferris Bueller's Day Off (1986)
Murder, She Wrote 7.2
Murder, She Wrote (1984)
A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge 5.4
A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge (1985)

Filmography

Sleepwalkers 5.4
Sleepwalkers Sleepwalkers
Horror, Thriller 1992, USA
Ferris Bueller's Day Off 7.8
Ferris Bueller's Day Off Ferris Bueller's Day Off
Comedy 1986, USA
A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge 5.4
A Nightmare on Elm Street Part 2 - Freddy's Revenge A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge
Horror 1985, Great Britain / USA
Murder, She Wrote 7.2
Murder, She Wrote
Crime, Detective 1984, USA
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