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Kinoafisha
Persons
Ronit Elkabetz
Awards
Awards and nominations of Ronit Elkabetz
Ronit Elkabetz
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Ronit Elkabetz
Cannes Film Festival 2010
France Culture Award
Winner
Venice Film Festival 2004
Isvema Award
Winner
Isvema Award
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Winner
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