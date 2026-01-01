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Kinoafisha Persons Ronit Elkabetz Awards

Awards and nominations of Ronit Elkabetz

Ronit Elkabetz
Awards and nominations of Ronit Elkabetz
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
France Culture Award
Winner
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Isvema Award
Winner
Isvema Award
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Winner
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