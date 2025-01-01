Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Isaac Hayes
Awards
Awards and nominations of Isaac Hayes
Isaac Hayes
Awards
Filmography
Awards
Awards and nominations of Isaac Hayes
Academy Awards, USA 1972
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 1972
Best Original Score
Winner
Best Song
Nominee
BAFTA Awards 1972
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
