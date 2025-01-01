Menu
Awards and nominations of Isaac Hayes

Isaac Hayes
Academy Awards, USA 1972 Academy Awards, USA 1972
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 1972 Golden Globes, USA 1972
Best Original Score
Winner
Best Song
Nominee
BAFTA Awards 1972 BAFTA Awards 1972
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
