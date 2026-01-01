Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Lena Horne Awards

Awards and nominations of Lena Horne

Lena Horne
Awards and nominations of Lena Horne
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
 Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more