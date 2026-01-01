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Kinoafisha
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Lena Horne
Awards
Awards and nominations of Lena Horne
Lena Horne
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Awards
Awards and nominations of Lena Horne
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
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