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Kinoafisha Persons Irving Cummings Awards

Awards and nominations of Irving Cummings

Irving Cummings
Awards and nominations of Irving Cummings
Academy Awards, USA 1930 Academy Awards, USA 1930
Best Achievement in Directing
Nominee
Venice Film Festival 1935 Venice Film Festival 1935
Best Foreign Film
Nominee
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