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Kinoafisha
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Lou Antonio
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Awards and nominations of Lou Antonio
Lou Antonio
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Awards
Awards and nominations of Lou Antonio
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Nominee
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