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Kinoafisha Persons Lou Antonio Awards

Awards and nominations of Lou Antonio

Lou Antonio
Awards and nominations of Lou Antonio
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Nominee
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