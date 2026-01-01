Menu
Marie-Josée Bastien
Marie-Josée Bastien
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.2
The Novena
(2005)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2005
All
1
Films
1
Actor
1
7.2
The Novena
La neuvaine
Drama
2005, Canada
