Margherita Buy
Awards
Awards and nominations of Margherita Buy
Margherita Buy
Venice Film Festival 2009
Best Actress
Winner
Moscow International Film Festival 2008
Best Actress
Winner
