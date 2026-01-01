Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Miguel Ángel Vivas
Miguel Ángel Vivas
Kinoafisha
Persons
Miguel Ángel Vivas
Miguel Ángel Vivas
Miguel Ángel Vivas
Date of Birth
22 September 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Director, Writer, Actor
Popular Films
8.4
Money Heist
(2017)
7.6
The Truce
(2025)
7.0
Kidnapped
(2010)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
Horror
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2023
2020
2017
2015
2010
All
7
Films
5
TV Shows
2
Writer
4
Director
7
Producer
1
7.6
The Truce
La tregua
Drama
2025, Spain / Kazakhstan
Watch trailer
5.4
Asedio
Asedio
Action, Adventure, Crime
2023, Mexico / Spain
Watch trailer
Desaparecidos
Drama, Detective
2020, Spain
8.4
Money Heist
Action, Crime, Thriller
2017, Spain
5.9
Extinction
Extinction
Horror, Sci-Fi, Drama
2015, Spain / USA / Hungary / France
7
Kidnapped
Secuestrados
Thriller
2010, Spain
Watch trailer
6.2
Unresolved Sexual Tension
Tensión sexual no resuelta
Comedy
2010, Spain
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree