Miguel Ángel Vivas
Kinoafisha Persons Miguel Ángel Vivas

Miguel Ángel Vivas

Miguel Ángel Vivas

Date of Birth
22 September 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Director, Writer, Actor

Popular Films

Money Heist 8.4
Money Heist (2017)
The Truce 7.6
The Truce (2025)
Kidnapped 7.0
Kidnapped (2010)

Filmography

Genre
Year
The Truce 7.6
The Truce La tregua
Drama 2025, Spain / Kazakhstan
Watch trailer
Asedio 5.4
Asedio Asedio
Action, Adventure, Crime 2023, Mexico / Spain
Watch trailer
Desaparecidos
Desaparecidos
Drama, Detective 2020, Spain
Money Heist 8.4
Money Heist
Action, Crime, Thriller 2017, Spain
Extinction 5.9
Extinction Extinction
Horror, Sci-Fi, Drama 2015, Spain / USA / Hungary / France
Kidnapped 7
Kidnapped Secuestrados
Thriller 2010, Spain
Watch trailer
Unresolved Sexual Tension 6.2
Unresolved Sexual Tension Tensión sexual no resuelta
Comedy 2010, Spain
Watch trailer
