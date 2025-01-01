Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Mike Mills
Awards
Awards and nominations of Mike Mills
Mike Mills
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Mike Mills
Academy Awards, USA 2017
Best Original Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 2005
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree