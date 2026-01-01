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Léa Fehner
Léa Fehner
Kinoafisha
Persons
Léa Fehner
Léa Fehner
Léa Fehner
Date of Birth
15 October 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
7.1
Midwives
(2023)
6.9
Ogres
(2015)
6.6
Quun seul tienne et les autres suivront
(2009)
Filmography
7.1
Midwives
Sages-femmes
Drama
2023, France
6.3
Grand marin
Grand marin
Drama
2022, France / Russia / Belgium / Iceland
Watch trailer
6.9
Ogres
Les ogres
Drama
2015, France
6.6
Quun seul tienne et les autres suivront
Quun seul tienne et les autres suivront
Drama
2009, France
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