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Léa Fehner Léa Fehner
Kinoafisha Persons Léa Fehner

Léa Fehner

Léa Fehner

Date of Birth
15 October 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Midwives 7.1
Midwives (2023)
Ogres 6.9
Ogres (2015)
Quun seul tienne et les autres suivront 6.6
Quun seul tienne et les autres suivront (2009)

Filmography

Midwives 7.1
Midwives Sages-femmes
Drama 2023, France
Grand marin 6.3
Grand marin Grand marin
Drama 2022, France / Russia / Belgium / Iceland
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Ogres 6.9
Ogres Les ogres
Drama 2015, France
Quun seul tienne et les autres suivront 6.6
Quun seul tienne et les autres suivront Quun seul tienne et les autres suivront
Drama 2009, France
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