María Victoria Menis

Date of Birth
18 March 1954
Age
71 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Writer, Director

Popular Films

The Camera Obscura 6.4
The Camera Obscura (2008)

Filmography

Genre
Year
The Camera Obscura 6.4
The Camera Obscura La cámara oscura
Musical, Drama 2008, France / Argentina
