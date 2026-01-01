Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
María Victoria Menis
María Victoria Menis
Kinoafisha
Persons
María Victoria Menis
María Victoria Menis
María Victoria Menis
Date of Birth
18 March 1954
Age
71 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Writer, Director
Popular Films
6.4
The Camera Obscura
(2008)
Filmography
Genre
All
Drama
Musical
Year
All
2008
All
1
Films
1
Writer
1
Director
1
6.4
The Camera Obscura
La cámara oscura
Musical, Drama
2008, France / Argentina
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree