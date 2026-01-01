Оповещения от Киноафиши
Мария Виктория Менис María Victoria Menis
Киноафиша Персоны Мария Виктория Менис

Мария Виктория Менис

María Victoria Menis

Дата рождения
18 марта 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Камера обскура 6.4
Камера обскура (2008)

Фильмография Мария Виктория Менис

Жанр
Год
Камера обскура 6.4
Камера обскура La cámara oscura
мюзикл, драма 2008, Франция / Аргентина
