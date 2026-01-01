Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Виктория Менис
María Victoria Menis
Мария Виктория Менис
Мария Виктория Менис
María Victoria Menis
Дата рождения
18 марта 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.4
Камера обскура
(2008)
Фильмография Мария Виктория Менис
Жанр
Все
Драма
Мюзикл
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.4
Камера обскура
La cámara oscura
мюзикл, драма
2008, Франция / Аргентина
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667