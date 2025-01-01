Menu
Michael Sucsy
Awards
Awards and nominations of Michael Sucsy
Michael Sucsy
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
