Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Carolina Crescentini Awards

Awards and nominations of Carolina Crescentini

Carolina Crescentini
Awards and nominations of Carolina Crescentini
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
L'Oreal Paris Award
Winner
L'Oreal Paris Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more