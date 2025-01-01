Menu
Angelina Mirimskaya
Angelina Mirimskaya
Date of Birth
25 March 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Popular Films
6.5
Night Nurses
(2007)
6.4
Odna lyubov na million
(2007)
5.8
Semeynyy byudzhet
(2021)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Documentary
Drama
Romantic
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2016
2015
2010
2007
2006
All
14
Films
9
TV Shows
5
Actress
14
Moya Afrika
Moya Afrika
Adventure
2025, Russia / South Africa
Сестры 3. Фильм о фильме
Сестры 3. Фильм о фильме
Documentary
2024, Russia
Bebi-tur
Comedy
2023, Russia
Sestry
Comedy
2022, Russia
5.8
Semeynyy byudzhet
Semeynyy byudzhet
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
5.2
Dzhigalou
Dzhigalou
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
Ivanko
Comedy
2020, Russia
Bednye lyudi
Comedy
2016, Russia
5.1
Rayskie kushchi
Rayskie kushchi
Drama
2015, Russia
Watch trailer
5.5
South Calendar
South Calendar
Drama
2010, Russia
5.7
Guys from Mars
Paren s Marsa
Comedy, Drama
2010, Russia
Watch trailer
6.4
Odna lyubov na million
Odna lyubov na million
Crime, Romantic
2007, Russia
6.5
Night Nurses
Nochnye syostry
Romantic, Comedy
2007, Russia
Zapasnoj instinkt
Romantic, Detective
2006, Russia
