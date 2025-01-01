Angelina Mirimskaya

Menu
Date of Birth
25 March 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress

Popular Films

Night Nurses 6.5
Night Nurses (2007)
Odna lyubov na million 6.4
Odna lyubov na million (2007)
Semeynyy byudzhet 5.8
Semeynyy byudzhet (2021)

Filmography

Genre
Year
All 14 Films 9 TV Shows 5 Actress 14
Moya Afrika Moya Afrika
Adventure 2025, Russia / South Africa
Сестры 3. Фильм о фильме Сестры 3. Фильм о фильме
Documentary 2024, Russia
Bebi-tur
Bebi-tur
Comedy 2023, Russia
Sestry
Sestry
Comedy 2022, Russia
Semeynyy byudzhet 5.8
Semeynyy byudzhet Semeynyy byudzhet
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Dzhigalou 5.2
Dzhigalou Dzhigalou
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Ivanko
Ivanko
Comedy 2020, Russia
Bednye lyudi
Bednye lyudi
Comedy 2016, Russia
Rayskie kushchi 5.1
Rayskie kushchi Rayskie kushchi
Drama 2015, Russia
Watch trailer
South Calendar 5.5
South Calendar South Calendar
Drama 2010, Russia
Guys from Mars 5.7
Guys from Mars Paren s Marsa
Comedy, Drama 2010, Russia
Watch trailer
Odna lyubov na million 6.4
Odna lyubov na million Odna lyubov na million
Crime, Romantic 2007, Russia
Night Nurses 6.5
Night Nurses Nochnye syostry
Romantic, Comedy 2007, Russia
Zapasnoj instinkt
Zapasnoj instinkt
Romantic, Detective 2006, Russia
