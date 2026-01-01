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Filmography
Lena Sachanova
Lena Sachanova
Kinoafisha
Persons
Lena Sachanova
Lena Sachanova
Lena Sachanova
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
7.1
Yana's Friends
(1999)
7.0
Five Hours from Paris
(2009)
Filmography
7
Five Hours from Paris
Hamesh Shaot me'Pariz
Drama
2009, Israel
7.1
Yana's Friends
Chaverim Shel Yana
Drama, Comedy
1999, Israel
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