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Lena Sachanova Lena Sachanova
Kinoafisha Persons Lena Sachanova

Lena Sachanova

Lena Sachanova

Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Yana's Friends 7.1
Yana's Friends (1999)
Five Hours from Paris 7.0
Five Hours from Paris (2009)

Filmography

Five Hours from Paris 7
Five Hours from Paris Hamesh Shaot me'Pariz
Drama 2009, Israel
Yana's Friends 7.1
Yana's Friends Chaverim Shel Yana
Drama, Comedy 1999, Israel
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