Anastasiya Palchikova
Anastasiya Palchikova
Anastasiya Palchikova
Date of Birth
27 May 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Writer, Director, Actress
Popular Films
7.2
Bolshoy
(2017)
5.8
Masha
(2020)
5.2
Den do
(2017)
Filmography
Genre
All
Ballet
Drama
Short
Year
All
2022
2020
2017
2008
All
5
Films
4
TV Shows
1
Director
2
Writer
4
Oboyudnoe soglasie
Drama
2022, Russia
5.8
Masha
Masha
Drama
2020, Russia
Watch trailer
7.2
Bolshoy
Bolshoy
Drama, Ballet
2017, Russia
Watch trailer
5.2
Den do
Drama
2017, Russia
9 chasov bez sna
Short
2008, Russia
