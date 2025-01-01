Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Palchikova
Anastasiya Palchikova Anastasiya Palchikova
Kinoafisha Persons Anastasiya Palchikova

Anastasiya Palchikova

Anastasiya Palchikova

Date of Birth
27 May 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Writer, Director, Actress

Popular Films

Bolshoy 7.2
Bolshoy (2017)
Masha 5.8
Masha (2020)
Den do 5.2
Den do (2017)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 4 TV Shows 1 Director 2 Writer 4
Oboyudnoe soglasie
Oboyudnoe soglasie
Drama 2022, Russia
Masha 5.8
Masha Masha
Drama 2020, Russia
Watch trailer
Bolshoy 7.2
Bolshoy Bolshoy
Drama, Ballet 2017, Russia
Watch trailer
Den do 5.2
Den do
Drama 2017, Russia
9 chasov bez sna
Short 2008, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more