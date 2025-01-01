Menu
Kinoafisha Persons Bill Camp Awards

Awards and nominations of Bill Camp

Bill Camp
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Nominee
