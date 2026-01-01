Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Maurizio Di Nardo
Maurizio Di Nardo
Kinoafisha
Persons
Maurizio Di Nardo
Maurizio Di Nardo
Maurizio Di Nardo
Date of Birth
4 May 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.6
The Young Caruso
(1951)
Filmography
Genre
All
Biography
Drama
Musical
Year
All
1951
All
1
Films
1
Actor
1
5.6
The Young Caruso
Enrico Caruso: leggenda di una voce
Biography, Musical, Drama
1951, Italy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree