Kinoafisha Persons Maurizio Di Nardo

Date of Birth
4 May 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
The Young Caruso 5.6
The Young Caruso Enrico Caruso: leggenda di una voce
Biography, Musical, Drama 1951, Italy
