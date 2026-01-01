Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маурицио Ди Нардо
Maurizio Di Nardo
Киноафиша
Персоны
Маурицио Ди Нардо
Маурицио Ди Нардо
Maurizio Di Nardo
Дата рождения
4 мая 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Молодой Карузо
(1951)
Фильмография Маурицио Ди Нардо
Жанр
Все
Биография
Драма
Мюзикл
Год
Все
1951
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
Молодой Карузо
Enrico Caruso: leggenda di una voce
биография, мюзикл, драма
1951, Италия
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667