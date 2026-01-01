Martha Fiennes

Menu
Date of Birth
5 February 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Producer, Writer

Popular Films

Onegin 7.4
Onegin (1998)
Chromophobia 6.1
Chromophobia (2005)

Filmography

Genre
Year
