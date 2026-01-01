Martha Fiennes

Menu
Date of Birth
5 February 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Producer, Writer
Popular Films
7.4
Onegin
(1998)
6.1
Chromophobia
(2005)
Filmography
6.1
Chromophobia
Chromophobia
Drama
2005, Great Britain / France / USA
7.4
Onegin
Onegin
Drama
1998, USA / Great Britain
