Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons David Michôd Awards

Awards and nominations of David Michôd

David Michôd
Awards and nominations of David Michôd
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
World Cinema - Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more