David Michôd
Awards and nominations of David Michôd
Venice Film Festival 2007
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2010
World Cinema - Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2009
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
