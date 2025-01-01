Menu
Franz Rogowski
Awards and nominations of Franz Rogowski
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
EFP Shooting Star
Winner
