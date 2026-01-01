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Keiko Torii
Keiko Torii
Kinoafisha
Persons
Keiko Torii
Keiko Torii
Keiko Torii
Date of Birth
19 July 1951
Age
75 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.9
Live Today, Die Tomorrow!
(1970)
Filmography
6.9
Live Today, Die Tomorrow!
Hadaka no Jukyu-sai
Drama
1970, Japan
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