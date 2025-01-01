Menu
Kinoafisha Persons Tarik Saleh Awards

Tarik Saleh
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Future Film Festival Digital Award
Winner
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
World Cinema - Dramatic
Winner
