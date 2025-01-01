Menu
Awards
Awards and nominations of Tarik Saleh
Awards and nominations of Tarik Saleh
Cannes Film Festival 2022
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2009
Future Film Festival Digital Award
Winner
Sundance Film Festival 2017
World Cinema - Dramatic
Winner
