Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Emil Jensen Emil Jensen
Kinoafisha Persons Emil Jensen

Emil Jensen

Emil Jensen

Date of Birth
1 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Composer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Everlasting Moments 7.4
Everlasting Moments (2008)

Filmography

Everlasting Moments 7.4
Everlasting Moments Maria Larssons eviga ögonblick
Drama 2008, Denmark / Finland / Norway / Sweden / Germany
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more