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Emil Jensen
Emil Jensen
Kinoafisha
Persons
Emil Jensen
Emil Jensen
Emil Jensen
Date of Birth
1 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Composer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.4
Everlasting Moments
(2008)
Filmography
7.4
Everlasting Moments
Maria Larssons eviga ögonblick
Drama
2008, Denmark / Finland / Norway / Sweden / Germany
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