Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Natalie Talmadge
Natalie Talmadge
Kinoafisha
Persons
Natalie Talmadge
Natalie Talmadge
Natalie Talmadge
Date of Birth
29 April 1896
Age
73 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
19 June 1969
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Comedy actor
Popular Films
7.8
Our Hospitality
(1923)
Filmography
7.8
Our Hospitality
Our Hospitality
Comedy, Family
1923, USA
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree