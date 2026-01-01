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Natalie Talmadge Natalie Talmadge
Kinoafisha Persons Natalie Talmadge

Natalie Talmadge

Natalie Talmadge

Date of Birth
29 April 1896
Age
73 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
19 June 1969
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Our Hospitality 7.8
Our Hospitality (1923)

Filmography

Our Hospitality 7.8
Our Hospitality Our Hospitality
Comedy, Family 1923, USA
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