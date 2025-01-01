Menu
Awards and nominations of Mark Ronson

Mark Ronson
Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Academy Awards, USA 2024 Academy Awards, USA 2024
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Song
Winner
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Original Song, Motion Picture
Nominee
