Kinoafisha
Persons
Mark Ronson
Awards and nominations of Mark Ronson
Mark Ronson
Academy Awards, USA 2019
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Academy Awards, USA 2024
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Song
Winner
Golden Globes 2024
Best Original Song, Motion Picture
Nominee
