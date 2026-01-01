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Kinoafisha Persons Fernando Pérez Awards

Awards and nominations of Fernando Pérez

Fernando Pérez
Awards and nominations of Fernando Pérez
Sundance Film Festival 1999 Sundance Film Festival 1999
Latin America Cinema
Winner
Sundance Film Festival 1998 Sundance Film Festival 1998
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1995 Berlin International Film Festival 1995
Caligari Film Award
Winner
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