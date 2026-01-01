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Kinoafisha
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Fernando Pérez
Awards
Awards and nominations of Fernando Pérez
Fernando Pérez
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Awards
Awards and nominations of Fernando Pérez
Sundance Film Festival 1999
Latin America Cinema
Winner
Sundance Film Festival 1998
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
Berlin International Film Festival 1999
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1995
Caligari Film Award
Winner
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