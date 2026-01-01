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Kinoafisha
Persons
Mark Donskoy
Awards
Awards and nominations of Mark Donskoy
Mark Donskoy
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mark Donskoy
Cannes Film Festival 1956
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1946
Feature Films
Winner
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