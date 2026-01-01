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Kinoafisha Persons Mark Donskoy Awards

Awards and nominations of Mark Donskoy

Mark Donskoy
Awards and nominations of Mark Donskoy
Cannes Film Festival 1956 Cannes Film Festival 1956
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1946 Venice Film Festival 1946
Feature Films
Winner
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