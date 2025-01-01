Menu
Kinoafisha Persons Robert Enrico Awards

Awards and nominations of Robert Enrico

Robert Enrico
Cannes Film Festival 1962
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Venice Film Festival 1963 Venice Film Festival 1963
Best First Work
Nominee
