Robert Enrico
Robert Enrico
Awards and nominations of Robert Enrico
Cannes Film Festival 1962
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Venice Film Festival 1963
Best First Work
Nominee
