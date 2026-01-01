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Kinoafisha Persons David Hemmings Awards

Awards and nominations of David Hemmings

David Hemmings
Awards and nominations of David Hemmings
Berlin International Film Festival 1973 Berlin International Film Festival 1973
Silver Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
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