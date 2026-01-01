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Naomi Kawase
Naomi Kawase
Kinoafisha
Persons
Naomi Kawase
Naomi Kawase
Naomi Kawase
Date of Birth
30 May 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.4
Suzaku
(1997)
7.4
Sweet Bean
(2015)
7.2
Shara
(2003)
Filmography
6.4
Radiance
Hikari
Drama
2017, Japan / France
7.4
Sweet Bean
An
Drama
2015, Germany / France / Japan
Watch trailer
6.7
Still the Water
Futatsume no mado
Romantic
2014, Japan / France / Spain
6.3
Hanezu
Hanezu no tsuki
Drama
2011, Japan
6.8
The Mourning Forest
Mogari no mori / The Morning Forest
Drama
2007, Japan / France
7.2
Shara
Sharasojyu
Drama
2003, Japan
7.4
Suzaku
Moe no suzaku
Drama
1997, Japan
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