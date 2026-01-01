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Naomi Kawase
Naomi Kawase Naomi Kawase
Kinoafisha Persons Naomi Kawase

Naomi Kawase

Naomi Kawase

Date of Birth
30 May 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Suzaku 7.4
Suzaku (1997)
Sweet Bean 7.4
Sweet Bean (2015)
Shara 7.2
Shara (2003)

Filmography

Radiance 6.4
Radiance Hikari
Drama 2017, Japan / France
Sweet Bean 7.4
Sweet Bean An
Drama 2015, Germany / France / Japan
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Still the Water 6.7
Still the Water Futatsume no mado
Romantic 2014, Japan / France / Spain
Hanezu 6.3
Hanezu Hanezu no tsuki
Drama 2011, Japan
The Mourning Forest 6.8
The Mourning Forest Mogari no mori / The Morning Forest
Drama 2007, Japan / France
Shara 7.2
Shara Sharasojyu
Drama 2003, Japan
Suzaku 7.4
Suzaku Moe no suzaku
Drama 1997, Japan
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