Naomi Kawase
Awards
Naomi Kawase
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 2017
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2007
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2022
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2007
Netpac Award
Winner
