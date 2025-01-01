Menu
Kinoafisha Persons Naomi Kawase Awards

Awards and nominations of Naomi Kawase

Naomi Kawase
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2007 Tallinn Black Nights Film Festival 2007
Netpac Award
Winner
