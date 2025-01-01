Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Luigi Lo Cascio Awards

Awards and nominations of Luigi Lo Cascio

Luigi Lo Cascio
Awards and nominations of Luigi Lo Cascio
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Best Italian Film
Winner
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more