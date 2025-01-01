Menu
Mihail Shveycer
Awards
Awards and nominations of Mihail Shveycer
About
Filmography
Awards
Sochi Open Russian Film Festival 1992
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Full-Length Film
Nominee
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1994
Full-Length Film
Nominee
