Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Mihail Shveycer Awards

Awards and nominations of Mihail Shveycer

Awards and nominations of Mihail Shveycer
Sochi Open Russian Film Festival 1992 Sochi Open Russian Film Festival 1992
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Full-Length Film
Nominee
 Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1994 Sochi Open Russian Film Festival 1994
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more