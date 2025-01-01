Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Javor Gardev
Awards
Awards and nominations of Javor Gardev
Javor Gardev
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Javor Gardev
Moscow International Film Festival 2008
Best Director
Winner
Best Director
Winner
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Golden St. George
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree