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Leon Russom
Leon Russom Leon Russom
Kinoafisha Persons Leon Russom

Leon Russom

Leon Russom

Date of Birth
6 December 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Science-fiction hero, The Adventurer

Popular Films

Prison Break 8.4
Prison Break (2005)
The X Files 8.2
The X Files (1993)
A Quiet Place 7.4
A Quiet Place (2018)

Filmography

The Primevals 6.4
The Primevals The Primevals
Adventure, Sci-Fi 2023, USA
A Quiet Place 7.4
A Quiet Place A Quiet Place
Horror, Mystery 2018, USA
Watch trailer
Bethany 4.8
Bethany Bethany
Horror 2017, USA
Watch trailer
Prison Break 8.4
Prison Break
Drama, Crime, Thriller 2005, USA
Double Dragon 5.1
Double Dragon Double Dragon
Fairy Tale, Action, Sci-Fi, Comedy, Adventure 1994, USA
The X Files 8.2
The X Files
Drama, Crime, Sci-Fi 1993, USA
Fresh Horses 5.5
Fresh Horses Fresh Horses
Drama 1988, USA
No Way Out 7.1
No Way Out No Way Out
Action, Crime, Drama 1987, USA
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