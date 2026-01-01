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Leon Russom
Leon Russom
Kinoafisha
Persons
Leon Russom
Leon Russom
Leon Russom
Date of Birth
6 December 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Science-fiction hero
,
The Adventurer
Popular Films
8.4
Prison Break
(2005)
8.2
The X Files
(1993)
7.4
A Quiet Place
(2018)
Filmography
6.4
The Primevals
The Primevals
Adventure, Sci-Fi
2023, USA
7.4
A Quiet Place
A Quiet Place
Horror, Mystery
2018, USA
Watch trailer
4.8
Bethany
Bethany
Horror
2017, USA
Watch trailer
8.4
Prison Break
Drama, Crime, Thriller
2005, USA
5.1
Double Dragon
Double Dragon
Fairy Tale, Action, Sci-Fi, Comedy, Adventure
1994, USA
8.2
The X Files
Drama, Crime, Sci-Fi
1993, USA
5.5
Fresh Horses
Fresh Horses
Drama
1988, USA
7.1
No Way Out
No Way Out
Action, Crime, Drama
1987, USA
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