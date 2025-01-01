Menu
Kinoafisha Persons Antonio Albanese Awards

Antonio Albanese
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
